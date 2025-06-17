الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 12 موقعا لإطلاق وتخزين الصواريخ الإيرانية

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان تابعته ، أنه "نشن هجمات ضد مواقع إطلاق الصواريخ في ، وهاجمنا منظومات دفاع جوي في غرب إيران".وتابع، أنه "تم مهاجمة مقرات الحرس الثوري ومن ضمنها ، ولا يزال النظام الإيراني يتمتع بقدرات كبيرة تتيح له إلحاق الأضرار بنا".ولفت الى انه "هناك عدد كبير من الأهداف التي علينا أن نستهدفها في إيران، وعندما ننهي مهمتنا سنعلن عن ذلك ولن نسمح باستمرار التهديد الوجودي ضدنا".، مشيرا الى انه "نحن في حرب متعددة الجبهات ونعمل برا وجوا وبحرا ولن نعلن عن خططنا المستقبلية، واستكملنا سلسلة هجمات على مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ في قلب إيران"، مؤكداً أنه "هاجمنا 12 موقعا لإطلاق وتخزين الصواريخ كانت تستهدف مواطني ".