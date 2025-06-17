وكالة مهر الإيرانية: إسقاط طائرة حربية إسرائيلية وجار البحث عن الطيار

وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة الإسرائيلية في الأجواء الإيرانية.وأضافت أن القوات الإيرانية تبحث عن .يذكر أن وسائل إعلام إيرانية أفادت في أوقات سابقة بإسقاط مقاتلات إسرائيلية بعد دخولها للمجال الجوي الإيراني .