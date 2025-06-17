نتنياهو: سنرى شرق أوسط مختلفا لم نره من قبل

وذكر نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية، إن " خططت لإنتاج 300 صاروخ شهريا و22 ألفا بـ6 سنوات وهذا يعادل قنبلتين نوويتين".وأضاف "سنرى شرق أوسط مختلفا لم نره من قبل"، مبيناً "وجهت بالقضاء على تهديد إيران الصاروخي والنووي".وتابع نتنياهو أن "مسارعة إيران نحو امتلاك السلاح النووي هو ما سرع في مهاجمتها".في الأثناء، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "عدد المصابين بالهجمات الصاروخية الإيرانية ارتفع إلى 1800 مصاب".