الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قواعد جوية إسرائيلية كانت تستخدم لمهاجمتنا

وقال الحرس الثوري في بيان "استهدافنا القواعد الجوية التي انطلقت منها اعتداءات الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية".وأكد أن "هجماتنا مستمرة في المراحل المقبلة بشكل متواصل ومعقد ومتعدد الطبقات وتدريجي".ومساء اليوم، قصف الحرس الثوري الإيراني مواقع عدة في ، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء الهجمات الإيرانية إلى 1800 مصاب.وجاءت الهجمات الإيرانية رداً على استهداف إسرائيل لمواقع نووية في واغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.