القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات تشير إلى ان الولايات المتحدة ستنضم للحرب هذه الليلة

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن "تقديرات في بأن ستنضم للحرب ضد هذه الليلة".وأضافت أنه "حال انضمام الولايات المتحدة للحرب فإنها ستشارك في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية".من جانبها، أوضحت صحيفة تايمز، أنّ إيران تستعد لاحتمال مهاجمة القواعد الأمريكية إذا انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الحرب.