سقوط صواريخ وسط "إسرائيل" ودوي انفجارات في تل أبيب

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن سقوط صواريخ إيرانية في مواقع وسط "إسرائيل".

وقالت الهيئة، "أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط ".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن شهود عيان، "سماع دوي انفجارات في ".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق، "رصدنا إطلاق صواريخ باتجاه شمال ووسط وجنوب إسرائيل".

كما قال الجيش الإسرائيلي، "رصدنا قبل وقت قليل إطلاق صواريخ من وأنظمة الدفاع تعمل لاعتراض التهديد".

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية"، "تقديرات بشن إيران هجوما بـ20 صاروخا على إسرائيل".

بدوها، قالت ، "القوات الإيرانية تستهدف قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل".

يشار الى أن "إسرائيل" شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".