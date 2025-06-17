موقف أمريكي جديد يخص التسوية الدبلوماسية مع إيران

وقالت إن الرئيس الأمريكي لا يريد سوى "السلام".وأضافت: "أفعاله وأفعال تهدف إلى إيجاد حلول دبلوماسية. إنه يريد حل المشكلات دبلوماسيا، ولم يتغير شيء في رغباته ونواياه".هذا وأفاد مسؤولان مطلعان بحسب شبكة "سي إن إن"، في وقت سابق بأن " يزداد ميلا لاستخدام القدرات العسكرية الأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، ويشعر بالإحباط من فكرة الحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع".كم أكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين وفق "رويترز"، اليوم إن ينشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط ويوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى، مما يعزز القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة مع احتدام الحرب بين وإيران.