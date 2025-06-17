واشنطن تقرر إغلاق سفارتها بالقدس حتى الجمعة

قررت ، الأربعاء، إغلاق سفارتها بالقدس حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الخارجية الأمريكية، "سفارتنا بالقدس سيتم إغلاقها من الأربعاء حتى الجمعة نظرا للوضع الأمني الراهن".

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".