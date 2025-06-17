صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت

دوت صفارات الإنذار، فجر الأربعاء، في منطقة إثر رصد مسيرة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في منطقة إثر رصد مسيرة".

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.