ترامب يدعو الى تخليص العالم من "الشر العظيم"

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي، بعد أن أكد سابقا فرضت سيطرتها الكاملة على المجال الجوي الإيراني.وقبل ذلك، طالب الرئيس الأمريكي بالاستسلام غير المشروط.وكتب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "نعرف تماما مكان اختباء ما يُسمى المرشد الأعلى. إنه هدف سهل، ولكنه آمن هناك - لن نقضي عليه، على الأقل ليس في الوقت الحالي".وأضاف: "لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين.. صبرنا ينفد.. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!".وفي المقابل، أعلن المرشد الأعلى الإيراني في تدوينة فجر الأربعاء، أن المعركة بدأت.وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية لن تساوم الصهاينة أبدا"، مشددا على أنه "يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي".