بالأرقام.. عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران الأربعاء

وذكرت رويترز أنه "سمع دوي انفجارات فوق تل أبيب بعد تحذير الجيش الإسرائيلي من وابل جديد من الصواريخ من ".وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "أبلغ السكان عن انفجارات في المنطقة الوسطى".وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للمنطقة رقم 18 في .وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "إكس"، إن الجيش سينفذ عمليات ضد منشآت العسكرية الإيرانية هناك.وكانت مواقع إخبارية إيرانية قد أفادت بسماع دوي انفجارات في طهران ومدينة كرج غربي العاصمة، في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء.وفي سياق متصل، أعلنت الأميركية يوم الثلاثاء أن السفارة الأميركية في ستغلق أبوابها من الأربعاء إلى الجمعة نظرا للوضع الأمني في المنطقة وامتثالا للتوجيهات الإسرائيلية.