ترامب يرفض تقييم المخابرات الأمريكية بشأن عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي

وبرفضه تقييم مديرة المخابرات، بدا مؤيدا لتبرير الإسرائيلي لشن غارات جوية الأسبوع الماضي على أهداف نووية وعسكرية إيرانية، قائلا إنه يعتقد أن كانت على وشك امتلاك رأس نووي.وفي حديثه إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في أثناء عودته مبكرا إلى من قمة مجموعة السبع في كندا، سُئل ترامب عن مدى اعتقاده بأن كانت قريبة من امتلاك سلاح نووي.فأجاب قائلا "قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي".وعندما قيل له إن جابارد قالت في شهادتها أمام الكونجرس في مارس آذار إن مجتمع المخابرات الأمريكي لا يزال يرى أن طهران لا تعمل على امتلاك رأس نووي، أجاب ترامب "لا يهمني ما قالته. أعتقد أنهم كانوا قريبين جدا من امتلاكه".