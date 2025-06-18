الحرس الثوري: "جنود امام الزمان المجهولون" كشفوا جواسيس الموساد

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في لرستان، انه "بفضل الجهود الحثيثة والمستمرة لجنود إمام الزمان (ع) المجهولين في منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بمحافظة لرستان، تم تحديد هوية خمسة عناصر خائنة ومنافقة وعديمة الجذور، كانوا يسعون لتحقيق أهداف تجسس الشريرة، واعتقالهم في مدن خرم آباد وبروجرد ودرود".وأكدت أن "هؤلاء المرتزقة عديمي ، من خلال أنشطة مستهدفة في الإلكتروني، سعوا إلى إثارة القلق العام وتشويه صورة الكيان المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدميرها، ولكن بفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة وفي الوقت المناسب، أُحبطت أعمالهم الشريرة ووجهت ضربة قاصمة لحركة التسلل".وأضاف الحرس الثوري الإيراني في هذا البيان: "إن أهالي محافظة لرستان الشرفاء والمتواجدين دائمًا في مواقع الأحداث مطمئنون إلى أن جنود الإمام الزمان (ع) المجهولين في الحرس الثوري الإيراني، كما في الماضي، سيدافعون عن أمن واقتدارها وكرامتها حتى آخر قطرة دم".