إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في إصفهان (صور)

وأكد ان الطائرة تتطابق في الشكل والمواصفات مع الطائرة Hermes 900 بعيدة المدى، وقد ظهرت مزوّدة بصاروخ جو-أرض، ما يشير إلى أنها كانت في مهمة قتالية.وأوضح أن إسقاط طائرة “هرمس 900” داخل العمق الإيراني يُعزّز التحليل السابق حول النشاط المتزايد للطائرات الإسرائيلية داخل الأجواء الإيرانية، وتحول أسلوبها إلى تنفيذ ضربات بذخائر قصيرة المدى بدل القصف بصواريخ بعيدة المدى من خارج الاجواء الايرانية.وبحسب مسؤولين إيرانيين فإن هذا النوع من الطائرات المسيّرة يُعدّ هدفاً أسهل للرصد والإسقاط من المقاتلات الحربية، نظراً إلى بصمتها الرادارية والحرارية الكبيرة وتحليقها على ارتفاع منخفض، إضافةً إلى سرعتها المنخفضة، إذ تبلغ سرعتها القصوى حوالي 220 كم/ساعة.