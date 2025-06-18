المرشد الإيراني: أي تدخل عسكري أميركي سوف يسبب أضرارًا لا يمكن إصلاحها

وقال المرشد في كلمة متلفزة، إن "الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون وشعبها وتاريخها لن يتحدثوا إلى هذه الأمة بلغة التهديد أبدًا لأن الأمة الإيرانية لن تستسلم، وعلى الأميركيين أن يعرفوا أن أي تدخل عسكري أميركي سوف يسبب بلا شك أضرارًا لا يمكن إصلاحها".وأضاف المرشد الإيراني "على أن تعلم أن شعبنا لن يستسلم وأي تدخل عسكري من جانبهم سيؤدي لتداعيات لا يمكن تداركها"، مبينا ان "شعبنا لن يخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت".