أردوغان: نتنياهو تجاوز هتلر في ما يتعلق بالإبادة الجماعية

وقال في تصريحات تابعتها ، انه " نبذل ما بوسعنا لوقف عدوان في وسوريا ولبنان واليمن وإيران وسنواصل القيام بذلك بكل صبر".ولفت الى انه "اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة ضد التداعيات المحتملة على جراء الصراع الإسرائيلي الإيراني ".وتابع، انه " على دول المنطقة ومن ضمنها أخذ درس مما يحصل في منطقتنا للتفكير مليا في مواجهة عدوان إسرائيل".