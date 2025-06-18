بعد التصعيد مع إيران.. بريطانيا تسحب عائلات دبلوماسييها من إسرائيل

وذكرت البريطانية، في صفحة النصائح المخصصة للسفر إلى ، أن "أفراد عائلات الموظفين في في تل أبيب والقنصلية البريطانية في تم سحبهم مؤقتا كإجراء احترازي".وأضافت أن "السفارة والقنصلية تواصلان أداء المهام الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات للمواطنين البريطانيين".