بينها مطار "بيام".. قصف إسرائيلي يستهدف مناطق ايرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بتعرض بعض المناطق في العاصمة إلى قصف إسرائيلي.



وقالت، انه "تم استهداف في مدينة كرج في محافظة البرز".





كما تم استهداف مدينة كرج الإيرانية، في الوقت الحالي، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وبحسب هذه الوسائل، فإن القصف استهدف ايضا لويزان وميدان نوبنياد في .كما تم استهداف مدينة كرج الإيرانية، في الوقت الحالي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة طهران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران بساعات بعشرات أو مئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.