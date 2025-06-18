لحظة قصف مقر جهاز الأمن الداخلي الإيراني

وكان الإسرائيلي، أعلن، اليوم الأربعاء، الأمن الداخلي الإيراني بغارات جوية.وقال كاتس: " يواصل الإعصار ضرب "، مشيرا الى ان "طائرات دمرت الآن مقر الامن الداخلي الإيراني".