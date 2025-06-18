‌‏رويترز: وفد تفاوض إيراني وصل إلى عُمان

ونقلت رويترز عن مصدر مسؤول قوله ان "وفدا تفاوضيا إيرانيا وصل قبل قليل الى ".جاء ذلك بعد دقائق من اعلان الرئيس الاميركي ان "الأسبوع المقبل سيكون حاسما في ما يتعلق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع".