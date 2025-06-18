‌‏ الحرس الثوري يصدر تحذيرا للساكنين في حيفا

ونقلت وسائل إعلامية عن بيان للحرس الثوري قوله "أخلوا المنطقة المحددة في حفاظاً على حياتكم"، مبينا ان "هذا تحذير عاجل موجّه إلى جميع الأفراد المتواجدين في مدينة حيفا".وطالب الحرس الثوري بـ"مغادرة هذه المنطقة فوراً ودون تأخير"، لافتا الى ان "البقاء في المنطقة سيعرض حياة الساكنين الى الخطر".