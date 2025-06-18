طهران تمدد العمل عن بعد حتى بداية تموز

كشفت ، الأربعاء، عن تمديد العمل عن بعد في العاصمة حتى بداية تموز المقبل.

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وقالت الوكالة، "تمديد العمل عن بعد لموظفي العاصمة طهران حتى 2 يوليو".

وكانت أعلنت قبل أيام، عن اعتماد العمل عن بعد لموظفي الأجهزة التنفيذية في العاصمة حتى 18حزيران الحالي.

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.