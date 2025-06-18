صافرات الإنذار تدوي في الأردن وتل ابيب

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "صافرات الإنذار دوت في كل من وتل ابيب".وأضافت ان "ذلك جاء بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة".