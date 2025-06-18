الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من أي "تدخل عسكري إضافي" في المنطقة

ونقلت وسائل إعلامية عن غوتيريش قوله ان "أي تدخل عسكري إضافي في النزاع بين والكيان الصهيوني، ستكون نتائجه وخيمة".وحذرت ، في وقت سابق من اليوم ، من تقديم المساعدات العسكرية المباشرة للكيان الصهيوني.وذكر نائب وزير الخارجية الروسي، ، أن "أي مساعدة عسكرية أمريكية للكيان الصهيوني، خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار في الشرق الأوسط"، محذراً " من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة للكيان الصهيوني".