الحرس الثوري للإسرائيليين: إما الموت البطيء أو الفرار من الأراضي التي اغتصبها أسلافك

وقال الحرس في بيان تابعته ، "يا سكان الأراضي المحتلة في ، إما أن تختاروا البطيء في الملاجئ، أو أن تنقذوا أرواحكم من وابل الصواريخ المتواصل وتفروا من الأراضي التي اغتصبها أسلافكم في أسرع وقت ممكن".وأضاف: "لقد حطمت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعم من الشعب الإيراني البطل، منظومة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني خلال عدة عمليات سابقة، والآن فتحت سماء الأراضي المحتلة أذرعها للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".وأكد أن "الهجمات الصاروخية ستكون موجهة نحو التأثير وستكون متواصلة كما استهدفت الثلاثاء مقرات وأمان وقواعد مقاتلات الجيش في جميع أنحاء الأراضي المحتلة".وحذر قائد الحرس الثوري قائلا: "أبواب الجحيم ستفتح عليكم.. لن تسمح لكم صواريخ الحرس الثوري المدوية بقضاء لحظة واحدة خارج الملاجئ تحت الأرض. لم تروا لون الشمس منذ أيام".واختتم الحرس الثوري بيانه قائلا: "كن على يقين بأن صفارات الإنذار الحمراء لن تتوقف لحظة.. إما أن تختار الموت البطيء في حياة الجحيم في الملاجئ، أو أن تنقذ حياتك من وابل الصواريخ الذي لا يتوقف وتفر من الأراضي التي اغتصبها أسلافك في أسرع وقت ممكن، لتنجو".