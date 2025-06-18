ترامب يعلن: إيران تريد الاجتماع معنا ولم أتخذ قرارا نهائيا بشأنها

كشف الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، أن تريد الاجتماع مع ، معلقا بالقول "قد نفعل ذلك"، فيما أشار الى أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران.

وقال في كلمة له، "لدي أفكار بشأن ما سنفعله وسنجتمع بعد قليل في الطوارئ بالبيت الأبيض".

وأضاف " تريد الاجتماع معنا وقد نفعل ذلك"، وكشف أن "الإيرانيين يريدون القدوم لكن الوقت متأخر وهم لا يستطيعون الخروج من إيران بفعل الصواريخ التي تسقط عليهم".

ولفت ترامب "لدي أفكار بشأن إيران لكنني أتخذ قراراتي في اللحظات الأخيرة"، مضيفا " يتابع ما يحدث بين وإيران ويتفق معي".

وتابع "لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران ولا أريد أن أنخرط في إيران لكنني لطالما قلت إنه لا يمكنها الحصول على سلاح نووي".