الجمعة.. أربع دول تؤيد طلب إيران عقد اجتماع لمجلس الأمن

أيدت أربع دول بينها الجزائر، الأربعاء، طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن يوم الجمعة المقبل.

وقالت وسائل إعلام دولية، " والصين وباكستان والجزائر أيدت طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الجمعة".

يشار الى أن " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".