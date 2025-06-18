إيران تعلن إطلاق صواريخ ثقيلة نحو "إسرائيل"

أعلنت ، الخميس، عن إطلاق صواريخ ثقيلة نحو "إسرائيل".

وقالت ، "إطلاق دفعة من الصواريخ الثقيلة نحو ".

كما قال التلفزيون الإيراني، "بدء الموجة 13 من عمليات الوعد 3 عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية" أعلنت، الخميس، عن رصد إطلاق صواريخ من .