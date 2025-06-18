بوتين: إيران لم تطلب مساعدة عسكرية من روسيا

وقال في تصريح صحفي، تابعته ، إن "اتفاقية مع لا تتضمن أي بنود تتعلق بقطاع الدفاع وهم لا يطلبون ذلك"، مشيرا الى ان "إيران لم تطلب مساعدة عسكرية من ".وتابع، انه "عرضنا على إيران مشاريع لإنشاء نظام دفاع جوي لكنها لم تبد اهتماما كبيرا بذلك".