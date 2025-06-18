السفارة الصينية في اسرائيل: سنساعد رعايانا الراغبين في المغادرة على دفعات

وقالت السفارة في بيان، تابعته ، انه "سنساعد رعايانا الراغبين في المغادرة على دفعات اعتبارا من 20 يونيو".واضافت ان "هناك حالة ضبابية بشأن الوضع مع استمرار تصاعد الصراع وارتفاع عدد القتلى".وتابعت، انه "الرعايا الصينيون سيغادرون عبر معبر إلى بالحافلة".