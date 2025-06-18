اول تعليق من كوريا الشمالية على الحرب الايرانية - الاسرائيلية

ووصفت الشمالية تصرفات بأنها "انتهاك غير قانوني لسيادة وجريمة ضد الإنسانية".وجاء في بيان صادر عن : "الوضع الخطير الحالي الذي يشهده العالم يُثبت بوضوح أن إسرائيل المدعومة من والغرب، كيان سرطاني يهدد السلام في الشرق الأوسط، ومسؤول رئيسي عن تدمير السلام والأمن العالميين".