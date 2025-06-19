الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ الآن موجة هجمات بمناطق متفرقة في إيران

وذكر الجيش في بيان، ان " بدأ الآن موجة هجمات بمناطق متفرقة في ".واصدر الجيش، "إنذارات إخلاء عاجلة للسكان والعاملين والموجودين في منطقة أراك-خونداب"، مبيناً انه "سوف نستهدف في أراك-خونداب بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني".وذكرت وسائل اعلام ايرانية، انه "بدء تفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان وكرج وأطراف الشرقية والجنوبية"، مبينة انه "تم وقوع انفجارات في مدن فرديس و كرج و ملارد في غرب طهران وباقرشهر وإسلام شهر في جنوبي طهران".واكملت ان "الدفاعات الجوية قامت باعتراض اجسام معادية في هذه المناطق".وفي وقت سابق، اعلنت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن قيام الدفاعات الجوية الإيرانية اعترضت طائرات مسيرة فوق ضواحي طهران، فيما اشارت وكالة انباء عن اعتقال 18 عميلا إسرائيليا في مشهد.