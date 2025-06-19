تعيين العميد محمد كرمي قائدا للقوات البرية في الحرس الثوري

وجاء بناء على اقتراح القائد العام للحرس، مع الأخذ بعين الاعتبار "الكفاءة والخبرة الواسعة" التي يتمتع بها العميد كرمي.وفي نص التكليف، أشاد القائد بأداء العميد باك بور خلال فترة قيادته السابقة، معربا عن شكره للجهود التي بذلها في تطوير .ومن المنتظر أن يركز القائد الجديد على تعزيز الجاهزية القتالية للقوات، ورفع مستوى الكفاءة في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز الجوانب الروحية والمعنوية لدى عناصر الحرس، بما يتماشى مع رؤية الإسلامية.