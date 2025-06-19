الحرس الثوري: استهدفنا مركز استخبارات الكيان.. والسماء باتت مكشوفة بالكامل امامنا

وقال الحرس الثوري في بيان تابعته ، انه "انطلقت الموجة الرابعة عشرة من عملية "وعد صادق 3" بهجومٍ متزامنٍ باستخدام طائراتٍ انتحاريةٍ مُسيّرةٍ وصواريخَ استراتيجية، في هذه العملية، استُهدف مركز قيادة واستخبارات جيش النظام، القريب من أحد المستشفيات، بدقةٍ عاليةٍ ودقةٍ مُطلقة".وأضاف انه "أصبحت القدرة الاستخباراتية والقدرة على تحديد الأهداف التي تمتلكها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن أمام أعين العالم، وتحولت كافة مناطق فلسطين المحتلة إلى ثكنات عسكرية في حالة يائسة ومخيفة".واكد انه "تم إخلاء كافة المراكز العسكرية، ونشر جيش النظام منظوماته الصاروخية والدفاعية غير الفعالة في وسط المراكز الحضرية، وتغطية الأماكن العامة".وأوضح انه "كنا قد حذرنا في وقت سابق من أن السماء بأكملها فوق الأراضي المحتلة أصبحت بلا دفاع ولن يكون هناك أي مكان آمن"، محذرا من أن "الجسد الميت للنظام الصهيوني لن يكون قادرا على الصمود في وجه الضربات الاقتصادية".