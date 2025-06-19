الخارجية الإيرانية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكة في جريمة العدوان علينا

وقالت الخارجية في بيان لها، إن "تصريحات للوكالة رفائيل غروسي بشأن عدم سعينا لامتلاك سلاح نووي متأخرة جدا".وأضافت الوزارة أن "تقرير متحيز واستخدمته ذريعة للعدوان علينا".وتابعت الوزارة، أن "غروسي جعل الذرية شريكة في الجريمة".