هذه مهمتهم.. الشرطة الإيرانية تطيح بـ18 عميلًا للموساد

وتواصل اعتقال عملاء عملوا لمصلحة الاحتلال و" "، وذلك بالتزامن مع الحرب التي يشنّها الاحتلال على البلاد.وقبل أيام، اعتقلت الشرطة الإيرانية في 4 أشخاص مشتبه بهم بالتعامل مع الاحتلال، حيث جرى الكشف عن ورشة تصنيع طائرات مسيّرة وطائرات صغيرة وصادرت كمية كبيرة من المعدّات وقطع الغيار.