تحذير روسي لأمريكا: لا تدخلوا حرب إيران وإسرائيل

تدخل أمريكي في المواجهة بين إسرائيل وإيران يعد خطوة خطرة ستكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وذكرت الخارجية في بيان تابعته ، انه "نحذر من التدخل العسكري في المواجهة بين وإيران".وتابعت، انه " يجب وقف إطلاق النار بين وإسرائيل ومستعدون للوساطة"، مشيرة الى انه " ليس هناك بديل عن المفاوضات بين إيران وإسرائيل".وأضافت: " نطالب إسرائيل بوقف فوري للقصف الجوي لمحطة بوشهر النووية في إيران حيث يعمل خبراء روس"، لافتة الى ان " الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية تدفع العالم إلى نووية".واكدت، ان "