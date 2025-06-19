وسائل إعلام إيرانية: اعتقال 6 جاسوسات قرب الحدود مع العراق

وقالت صحيفة " "، إن "السلطات الإيرانية ألقت القبض على 6 نساء بتهمة التجسس لصالح قرب الحدود مع ".ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى.وكان التلفزيون الإيراني أعلن الأحد الماضي أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال فريق تابع لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في محافظة البرز، في حين قدمت ملفات 28 متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل إلى .