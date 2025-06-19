ايران تطلق موجة صواريخ جديدة نحو إسرائيل

وقال الجيش في بيان، "نعمل على اعتراض صواريخ أطلقت من ".من جهتها، أشارت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" إلى "إطلاق إنذارات لسكان مناطق الشمال لا سيما وخليج والجولان والجليل الأعلى والأوسط والكرمل".أما صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد نقلت عن مصدر عسكري، قوله: "تقديرات بإطلاق إيران من 10 لـ15 صاروخا".