ترامب يمدد الموعد النهائي لإغلاق "تيك توك"

وأعلن ترمب في منشور على موقع "تروث سوشيال" التوقيع على الأمر التنفيذي الذي يمدد الموعد النهائي لإغلاق " " لمدة 90 يوماً، أي حتى 17 أيلول 2025.وكان ترمب قد منح سابقاً مهلة مؤقتة مرتين لتطبيق "تيك توك"، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني.