"الصواريخ متعددة الرؤوس".. تحد جديد للقبة الحديدية "الإسرائيلية"

وبدلا من الاحتياج لتتبع رأس حربي واحد، يمكن أن تمثل الصواريخ التي تحمل رؤوسا حربية متعددة تحديا صعبا لأنظمة الدفاع الجوي، مثل نظام القبة الحديدية الإسرائيلي.كما ذكرت صحيفة " " أن الجيش الإسرائيلي اعترف بأن الصواريخ التي أطلقتها ، وأصابت منطقة غوش دان، هي صواريخ جديدة لم يسبق أن استُعملت ضد " "، مشيرا إلى أنها تعمل مثل القنابل العنقودية.وقال مسؤول عسكري رفيع بحسب "معاريف": "نحن أمام حدث يختلف عن حالة صاروخ أرض-جو عادي، فعندما ينفجر في الجو يطلق قنابل عنقودية في دائرة يصل قطرها إلى 8 كيلومترات، وتزن كل قنبلة 2.5 كيلوغرام".وتضم الترسانة الإيرانية عدة أنواع من الصواريخ، من بينها صاروخ "خرمشهر"، الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، ويستطيع حمل رأس حربي يزن أكثر من 1500 كيلوغرام، ويتميز بسرعته العالية وقدرته على المناورة لتفادي الدفاعات الجوية.ويُعتقد أنه مزوّد بأنظمة مراوغة للرادارات، حسب ما أوردته وكالة " " الإيرانية في مايو 2023.