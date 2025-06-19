حزب الله يعلن وقوفه الى جانب إيران بمواجهة "الظلم ‏العالمي"

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ ، الخميس، وقوفه إلى جانب في مواجهة الظلم ‏العالمي.





وقال قاسم في كلمة له، "أيام العدوان أظهرت عجزَ " " وخسائرها الفادحة التي تُصيبها للمرة الأولى منذ سبع وسبعين سنة لاحتلال ‏فلسطين، ولهاثها إلى طلب دعم أميركا في عدوانها".

وأضاف "لن تتمكنَ أميركا الطاغية و"إسرائيل" المجرمة أنْ تُخضعَ الشعب الإيراني وحرس الإسلامية، هذا ‏شعبٌ لا يُهزم، وقد أثبتت أيامُ العدوان الإسرائيلي الماضية صلابةَ هذا الشعب وتحدِّيه لكلِّ الضغوطات".

ودعا قاسم "كلَّ الأحرار والمستضعفين والمقاومين والعلماء وأصحاب الرأي السديد إلى رفع الصوت ‏عاليًا، وإبراز مظاهر القوة والشجاعة والدَّعم، بالالتفاف حول القيادة الأشرف والأنبل للإمام ، ومع الشعب الإيراني الشجاع والمعطاء".

ولفت "نُعبِّر عن موقفنا ‏إلى جانب وقيادتها وشعبها، ونتصرفُ بما نراه مناسبًا في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي ‏الغاشم

اليوم"، مضيفا "نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا الظلم ‏العالمي، لأنَّنا مع استقلالنا وتحرير أرضنا وحريَّة قرارنا وخياراتنا".

وتابع الأمين العام لحزب الله "لسنا على الحياد في والمقاومة الإسلامية بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل ‏أميركا وعدوانها ومعها الغُدَّة السرطانية "إسرائيل" والمستكبرين".