إيران تهدد: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز

ووجه اللواء ، وقائد سابق في الحرس الثوري الإيراني، رسائل واضحة لـ" " والولايات المتحدة، مؤكدا أن لا تزال تحتفظ بأوراق قوة استراتيجية لم تستخدم بعد، وأنها مستعدة لـ"معاقبة إسرائيل بشكل يجعلها تتعلم الأدب"، على حد تعبيره.وقال رضائي إن "الهدف الأول لإسرائيل كان إسقاط النظام الإيراني، وقد تم إحباط هذا الهدف خلال أول 48 ساعة من المواجهة".وتوجه رضائي بالشكر إلى الشعب الإيراني، مؤكدا أن "الدعم الشعبي لرسل والمقاتلين كان حاسما"، واصفا الأيام السبعة الماضية بأنها "أيام من معركة لا تعرف الكلل خاضها أبناء الجمهورية الإسلامية".وقال: "لقد بدأتم أيها الشعب الإيراني جهادا من نوع مختلف.. جهادا من أجل والوطن"، مشيرا إلى أن "تضحيات الشعب كانت غير مسبوقة"، داعيا إلى مشاركة جماهيرية واسعة في مظاهرات ما بعد صلاة الجمعة، ووصف تلك المشاركة بأنها "لا تقل عن إطلاق الصواريخ".ووصف رضائي الحرب الحالية بأنها "أشرف الحروب التي خاضتها إيران"، مؤكدا أن "إسرائيل هي أحقر وأخبث عدو في التاريخ"، وأن هذه الحرب تظهر بوضوح الفارق بين الحق والباطل. وأضاف أن "أكثر من نصف شعوب العالم ستسعد بانتصار إيران".وكشف رضائي أن لم تستخدم حتى الآن أوراقها الكبرى، قائلا: "لم نستخدم ورقة النفط، ولم نستخدم ورقة ، ولم نستخدم حلفاءنا، ولم نستخدم تكنولوجيا الصواريخ الحديثة بعد".وأكد أن إيران كانت تتوقع اندلاع الحرب منذ شهر مارس، وقد عملت منذ ذلك الحين على مضاعفة قدراتها الصاروخية، واستعدادها للرد.