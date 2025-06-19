طهران تكشف عن احباط "مؤامرة إسرائيلية" ضد عراقجي

أعلنت ، مساء الخميس، عن إحباط "مؤامرة إسرائيلية" ضد وزير الخارجية .

وقال مستشار ، " أحبطت مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد الوزير عراقجي قبل أيام في ".

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في طهران وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".