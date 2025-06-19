سحب عشرات الطائرات من قاعدة أميركية في قطر

ولا تزال تدرس خيار التدخل عسكريا في الحرب بين " " وإيران.وبين 5 و19 حزيران 2025، فرغت قاعدة العديد الأميركية في بصورة شبه كاملة من الطائرات العسكرية الظاهرة، وفق ما بيّنت صور بالأقمار الاصطناعية عائدة لـ" " نقلتها .وكان هناك نحو 40 طائرة عسكرية متوقفة على مدرج القاعدة في الخامس من حزيران، بما يشمل حاملات معدات كبيرة وناقلات جنود وطائرات استطلاع وطائرات عمليات خاصة من طراز "سي-130 هيرقليس" C-130 ، لكن في صورة ملتقطة في 19 حزيران، لم يتبقَّ سوى ثلاث طائرات نقل مرئية.إلى ذلك، و"كإجراء احترازي وفي ضوء الأعمال العدائية الإقليمية المستمرة"، نصحت "الموظفين بتوخي الحذر الشديد" و"تقييد الوصول موقتا" إلى قاعدة العديد، وفق مذكرة مؤرخة الخميس نُشرت على الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية في قطر.