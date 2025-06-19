ايران تفعل منظومات الدفاع وتعتقل عملاء واسرائيل تكشف حجم خسائر وايزمان

وذكرت ، انه "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لأهداف جوية معادية في سماء مدينة رشت شمالي ".واشارت الى وجود "دوي انفجار في أطرف المدينة الصناعية في مدينة رشت شمال إيران".وبينت، انه "تم اعتقال 16 شخصا من العملاء المرتبطين بإسرائيل في محافظة لرستان الإيرانية"، مردفة ان "موجة الصواريخ الـ 14 الإيرانية أصابت مقر القيادة والاستخبارات في الجيش الإسرائيلي".فيما لفتت الايرانية، الى ان "الدفاعات الجوية قامت بالتصدي لاهداف معادية في وسط ".بدوره، اعلن لمنطقة كهريزك ، عن "أسقاط مسيرة للكيان الصهيوني جنوبي العاصمة".الى ذلك، نشر موقع كالكاليست الإسرائيلي، حج خسائر معهد وايزمان جنوبي تل أبيب".وبين ان "حجم الخسائر جراء الهجوم الإيراني بلغت نحو 572 مليون دولار".