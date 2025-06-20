اسرائيل تنزف اقتصادياً.. خسارة تصل لـ 200 مليون دولار يومياً بسبب ايران

وقال الخبراء، ان "الصراع مع يكلف مئات الملايين من الدولارات يومياً".ولفتوا الى ان "أكبر تكلفة تتحملها إسرائيل تتمثل في الصواريخ الاعتراضية للتصدي للضربات الإيرانية".واشاروا الى ان "تكلفة الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية تصل إلى 200 مليون دولار يوميا".