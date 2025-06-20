الكرملين: تغيير النظام في إيران أمر غير مقبول

وقال بيسكوف في تصريح، إن "تغيير النظام في أمر غير مقبول"، مشيراً الى ان "توسيع دائرة المشاركين بالصراع قد يكون أخطر ولن يؤدي إلا لحلقة توتر جديدة في المنطقة".وتابع، انه "على من يتحدثون عن استهداف السيد الخامنئي أن يدركوا أنهم يفتحون شرور".واكمل ان "استهداف المرشد الايراني سيؤدي لرد فعل من داخل إيران مع بروز مزاج متطرف داخل البلاد".