زيلينسكي يدعو لتشديد العقوبات على روسيا.. والسبب إيران

وقال إن "نشر لطائرات مسيرة من طراز شاهد التي صممتها وذخائر من الشمالية دليل على أن حلفاء لا يمارسون ضغوطا كافية على ".وأضاف: "والآن تحاول روسيا إنقاذ البرنامج النووي الإيراني... عندما يفقد أحد المتواطئين معهم القدرة على تصدير أدوات الحرب، تضعف روسيا وتحاول التدخل. هذا يثبت مجددا أنه لا يمكن السماح للأنظمة العدوانية بالاتحاد وإقامة شراكة".وقال إنه عندما تستخدم روسيا أسلحة من وبيونغ يانغ "فهذه علامة واضحة على أن التضامن العالمي والضغط العالمي ليسا قويين بما فيه الكفاية".ووقعت روسيا شراكة استراتيجية مع إيران في وقت سابق هذا العام. ونددت موسكو بالضربات الإسرائيلية ضد إيران وعرضت الوساطة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تحث على الامتناع عن التدخل المباشر.وقال وزير الخارجية الأوكراني سيبيها إن الصراع بين وإيران كشف النفاق الروسي إذ تدافع موسكو عن برنامج إيران النووي وتندد بالضربات على طهران بينما تهاجم أوكرانيا "بلا ".