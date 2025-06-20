تدوينة جديدة للسيد الخامنئي على (X)

– دولي

أكد المرشد الأعلى الإيراني السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة، أن العدو الصهيوني يعاقب في هذه اللحظة.

وقال السيد الخامنئي عبر حسابه على منصة إكس: إن "العدو الصهيوني يعاقب في هذه اللحظة".

وجاءت هذه التدوينة بعد الهجوم الصاروخي على بئر السبع والذي خلف قتلى وجرحى والحق اضرار جسيمة في المباني.

